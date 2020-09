Rambo III torna su Italia 1: trama, cast e streaming

Torna in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con Rambo, l’amato personaggio interpretato da Sylvester Stallone (che l’ha reso una celebrità mondiale). Quello che il canale Mediaset propone questa sera, mercoledì 30 settembre, è il terzo film della saga dedicata al personaggio John Rambo. Il film, che è stato girato in vari continenti (passando dalla Thailandia, Bangkok e poi in Pakistan, Israele e Stati Uniti), è costato 65 milioni di dollari e la colonna sonora ha visto la partecipazione di Bill Medley. Nonostante la grande fama, non tutti sanno che Rambo III ha vinto il Razzie Award (sarebbe l’Oscar al rovescio, quindi il peggiore film sulla piazza) come peggior attore protagonista andato proprio a Stallone. Vediamo qual è la trama e il cast di Rambo III.

Rambo III, la trama

Di cosa parla il terzo film su Rambo? Stanco degli orrori della guerra, il soldato ha deciso di ritirarsi in un tempio buddhista in Thailandia, qui conduce un’esistenza tranquilla e minimalista. Un giorno però arriva in visita il colonnello Sam Trautman, che gli chiede di unirsi a lui per una missione in Afghanistan e aiutare i ribelli Mujahedeen per combattere l’invasione sovietica del loro territorio. Rambo però rifiuta, non vuole saperne niente. Tempo dopo, scopre però che Trautman è stato rapito dai nemici russi e che finirà per essere torturato, così sceglie di scendere nuovamente in campo e librare l’amico dalla prigionia.

Rambo III, il cast

Chi vediamo nel cast? Escludendo Sylvester Stallone che interpreta il protagonista, vediamo Richard Crenna che interpreta Samuel Trautman, poi Marc de Jonge che interpreta Aljeksjej Zajsin, Kurtwood Smith è Robert Griggs e Spiros Focas è Masoud.

Rambo III, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Rambo III? Il film come già detto viene trasmesso ancora una volta su Italia 1 mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 21:30. Chi vuole seguire il film in diretta tv deve sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD.

