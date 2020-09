Rambo 2 – La vendetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo 2 – La vendetta, il secondo campitolo della saga con Sylvester Stallone e Richard Crenna girato nel 1985 e diretto da George Pan Cosmatos. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Condannato per i fatti narrati nel primo film, John Rambo è costretto ai lavori forzati, a spaccare pietre in un penitenziario di Washington. Rambo viene fatto scarcerare dal Colonnello Trautman a patto di ritornare nel nord del Vietnam per una nuova missione, in modo da riottenere la libertà definitiva. Trautman informa Rambo che la sua missione consiste nel ricercare prigionieri statunitensi in alcuni campi militari vietnamiti. Il soldato decide di accettare e tempo dopo raggiunge una base americana in Thailandia, incontrando Marshall Murdock, un burocrate americano che dipende da Washington D.C. e comandante delle operazioni speciali. Arrivato oltre il Laos, scortato direttamente via aereo (e dopo un inaspettato imprevisto verificatosi proprio durante il lancio dove il soldato ha quasi rischiato la vita), Rambo giunge in Vietnam ed incontra il suo contatto accennatogli in precedenza da Trautman: una ragazza vietnamita di nome Co Bao che collabora con il governo statunitense e che poi s’innamorerà di Rambo. Una volta infiltrato in uno di questi campi di concentramento nemici, s’imbatte nei numerosi prigionieri di guerra relegati in condizioni disumane; in contrasto alle disposizioni della missione, dove Murdock gli aveva raccomandato di documentare il sito scattando delle fotografie, decide di liberare un prigioniero, crocifisso su un albero. Co Bao viene tradita dal suo amico guidatore del loro battello, che tenta di consegnare i tre ai soldati, ma Rambo lo uccide coi suoi complici, salvando così il compatriota e la ragazza, guadagnandosi il suo amore. Facendo rispettare i piani stabiliti in precedenza, Trautman riesce a convincere Murdock ed i suoi uomini a tornare in Vietnam per recuperare Rambo. Una volta arrivato sul posto Trautman nota che Rambo ha liberato un prigioniero e lo comunica a Murdock che, preoccupato di farsi smascherare, ordina ad Ericson, il pilota dell’elicottero, di ritornare alla base e di abbandonare il berretto verde al suo destino proprio quando manca poco alla sua liberazione…

Rambo 2 – La vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rambo 2 – La vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: John Rambo

Richard Crenna: Samuel Trautman

Charles Napier: Marshall Murdock

Steven Berkoff: Sergeij Podovskij

Julia Nickson-Soul: Co Bao

George Cheung: tenente Tay

Andy Wood: Banks

Martin Kove: Ericson

Streaming e tv

Dove vedere Rambo 2 – La vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

