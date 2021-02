Raised by Wolves – Una nuova umanità: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Raised by Wolves, la nuova serie tv Sky in onda dall’8 febbraio, la prima diretta da Ridley Scott? Si tratta di una serie sci-fi che appassionerà tutti gli amanti del genere. In tutto sono previsti dieci episodi che verranno trasmessi da Sky Atlantic in cinque puntate, ogni lunedì alle 21.15. Potrete comunque recuperare le puntate di Raised by Wolves in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand. Ogni episodio dura circa 50-60 minuti. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio:

Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 8 febbraio 2021

Seconda puntata (episodi 3-4): lunedì 15 febbraio 2021

Terza puntata (episodi 5-6): lunedì 22 febbraio 2021

Quarta puntata (episodi 7-8): lunedì 1 marzo 2021

Quinta puntata (episodi 9-10): lunedì 8 marzo 2021

Ricordiamo che le puntate saranno disponibili anche on demand o in streaming su Sky Go e NOW TV.

Trama: di cosa parla

Abbiamo visto quante puntate ha Raised by Wolves e quando finisce, ma qual è la trama? Protagonisti sono due robot dalle sembianze umanoidi che devono fare i conti con gli esseri umani che popolano la colonia da poco stabilita su Kepler-22b, un pianeta inesplorato. Ai due androidi – Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim) – spetta un incarico fondamentale: allevare figli umani su questo misterioso pianeta incontaminato.

I due androidi sono fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta e portando con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo, solo un bambino, Campion (Winta McGrath), è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell’universo. Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro membri dell’ordine religioso e atei, come Marcus (Travis Fimmel). Mentre la crescente colonia di umani minaccia di essere dilaniata dalle divergenze religiose, gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani è un compito ingrato e difficile.

