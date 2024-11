RaiDuo con Ale & Franz: il cast e i comici della seconda edizione

Inizia il 25 novembre 2024 su Rai 2 in prima serata la seconda edizione di RaiDuo, lo show comico condotto da Ale e Franz. I due conduttori curano la direzione artistica insieme alla collaborazione con il maestro Giampiero Solari. Al loro fianco numerosi comici e ospiti. Vediamo il cast di RaiDuo.

Cast

Nella seconda edizione il duo ha rinnovato i testi e dato nuova vita ai personaggi classici. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Giorgio Panariello, Rossella Brescia e Nina Zilli. Inoltre, quest’anno verrà dato spazio a dei comici emergenti, molto popolari sul web come, Lucia Arrigoni e Max Samaritani sempre nella prima puntata, che faranno il loro esordio televisivo.

Tutti comici e personaggi di grande professionalità hanno risposto positivamente alla proposta di interagire con Ale&Franz, diventando protagonisti degli sketch classici, dando nuova vitalità al repertorio. Tra le novità di questa edizione, i simpatici vecchietti Ermanno e Nanni saranno quest’anno coadiuvati da alcuni improbabili badanti quali Marco Marzocca nei panni del filippino Ariel, Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema, ognuno dei quali cercherà di far impazzire i vecchietti. Ci sarà anche la band che da anni segue il programma, con il maestro Paolo Jannacci che con il prezioso lavoro musicale che accompagna ogni puntata.

Streaming e tv

Dove vedere RaiDuo con Ale & Franz in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata per cinque grandi prime serate dal 25 novembre 2024. Anche disponibili in qualsiasi momento on demand su Rai Play.