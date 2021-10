Quali canali Rai e Mediaset passano al nuovo standard oggi, 20 ottobre

Quali canali Rai e Mediaset non si vedono più da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, su tutti i televisori? Da oggi, 20 ottobre 2021, una serie di canali sono migrati sul nuovo sistema digitale terrestre Dbv-T2, con il passaggio dalla codifica Mpeg2 alla più raffinata Mpeg4, facendo di fatto da apripista a un passaggio che coinvolgerà tutta la televisione italiana, la cui conclusione è prevista all’1 gennaio 2023. Per seguire i canali che risultano off bisogna essere in possesso di un televisore acquistato dopo il 2010 o un decoder ad hoc. Ma vediamo quali sono i canali che non si vedono più per chi non ha i dispositivi idonei. Le reti principali italiane, Rai e Mediaset, hanno deciso un ingresso “scaglionato” dei loro canali nel nuovo universo, possibilità garantita dalle direttive ministeriali sul tema. I primi ad effettuare il passaggio sono stati soprattutto i canali tematici. I canali Rai che trasmettono in Mpeg4 da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sono Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. I canali Mediaset sono TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Nessun cambiamento – ma solo per ora – invece per i canali generalisti. Rai: non si noteranno cambiamenti sui nostri dispositivi per i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rainews24. Sul fronte Mediaset resteranno per ora con il vecchi standard Canale 5, Italia 1 e Rete 4.