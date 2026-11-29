Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 29 novembre

Questa sera, domenica 29 novembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir riesce finalmente a mettere alle strette Cüneyt Lokman, determinato a scoprire la sua vera identità. Nel frattempo, il passato torna a bussare alla porta di Asaf, che riceve un’inaspettata telefonata da una vecchia conoscenza con cui aveva giurato di aver chiuso ogni rapporto e che ora lo costringe a un incontro ravvicinato. Alla villa la tensione precipita. Afet, nel panico dopo che Canfeza ha ascoltato la conversazione relativa alla morte di Sevde, la cerca nel timore di finire in prigione. Quando la trova a terra svenuta, viene colta da un’idea folle e nel tentativo di sbarazzarsi di lei, apre il gas della lampada e la chiude dentro. Subito assalita da terribili sensi di colpa, Afet torna sui suoi passi per salvarla, ma la situazione degenera rapidamente. Proprio mentre si celebrano le nozze di Ferman e Efsane, segnate dall’assenza di Mahir, Ezra viene colta da un brutto presentimento e spinge Kursat a chiamare Mahir e a correre a controllare le condizioni di Canfeza.

Mahir propone a Canfeza di sposarsi di nuovo: un gesto simbolico per dare valore alla loro unione e permettere ai rispettivi familiari di essere presenti, dato che le prime nozze erano state celebrate in solitudine. Canfeza accetta e il matrimonio verrà celebrato alla Villa alla presenza delle famiglie Kilimci e Yilmaz. Afet, si mostra perplessa di fronte alla notizia. A metterla a tacere ci pensa Ferman che le elenca le malefatte commesse in passato ai danni di Mahir e Canfeza. Sureya sconvolta dalla rivelazioni minaccia Afet, intimandole di non rovinare il giorno delle nozze. Nel frattempo, Kürsat attraversa una profonda crisi: tormentato dai dubbi, non sa come agire nè quale dei suoi figli proteggere. Nel disperato tentativo di trovare una soluzione propone ad Handan una via di fuga, offrendole la possibilità di scappare all’estero insieme a Ozan, Sare ed Eliz, a patto che spariscano per sempre senza lasciare traccia. La storia d’amore tra Sare e Salih giunge al capolinea.

Mahir e Canfeza coronano il loro sogno d’amore sposandosi a Villa Yilmaz e annunciando l’arrivo di un figlio. La felicità dura poco: Fatma, dopo essere stata allontanata dalla villa, per vendicarsi invia a Mahir il video compromettente sulla morte di Sevde, seminando tensione tra gli invitati. Handan comunica a Kursat che Ozan ha accettato la sua offerta, ma a una condizione: partire il giorno dopo. Ferman convinto dell’innocenza di Afet cerca di persuadere Mahir a distruggere quel video per evitare che l’anziana donna finisca in prigione, ma lui è deciso a fare il suo dovere di poliziotto. Canfeza decide di rivelare a Mahir la verità su Asaf, e di rispettare l’ultimo desiderio di suo padre Mehmet. Infine Mahir riceve una chiamata urgente dai suoi uomini: Ozan Erdemir è stato finalmente localizzato.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.