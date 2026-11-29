La famiglia Panini – L’avventura delle figurine: trama e cast della seconda puntata

Questa sera, domenica 29 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, serie tv diretta da Letizia Lamartire con Serena Rossi che racconta una delle storie imprenditoriali più significative del nostro Paese: la nascita delle iconiche figurine Panini. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970, l’anno degli storici Mondiale di Messico 70, la serie segue il percorso umano e professionale di una famiglia unica, intrecciandone la dimensione privata con quella storica di un Paese in trasformazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata, siamo alla fine degli anni ’50. I fratelli e le sorelle Panini sono ormai adulti. L’edicola, guidata da Olga, va a gonfie vele, ma per Giuseppe, il maggiore dei fratelli, non è abbastanza: sogna un salto di qualità. Decide così di puntare su una partita di figurine invendute, scommettendo sul mercato del collezionismo. È convinto che quei rettangolini colorati, se valorizzati e distribuiti nel modo giusto, avranno successo. Non ha però il tempo di seguire il suo istinto: deve ricoverarsi in un sanatorio a Cortina per una grave patologia che, se non curata, gli impedirà di camminare. A Modena, intanto, Olga cerca di tenere uniti i figli: incoraggia Franco nel suo primo lavoro in banca e sostiene Benito che da solo cerca di sviluppare la distribuzione dei giornali. Fatica però a trattenere Umberto, che sogna un futuro oltreoceano. Giuseppe si sottopone a un rischioso intervento chirurgico e si butta in un azzardo imprenditoriale che mette a repentaglio le sorti dell’impresa familiare

Nel secondo episodio, il fallimento commerciale delle figurine floreali apre un buco nei conti dell’edicola e inasprisce i rapporti familiari, soprattutto tra Giuseppe e Benito. Franco tenta di rimediare al danno grazie al suo ruolo in banca, mentre Olga cerca di ricucire gli strappi e di ristabilire l’equilibrio tra i fratelli. Giuseppe, però, non intende fermarsi, è convinto che l’idea sia vincente, ma che sia il soggetto a dover cambiare. Sostenuto da Veronica, si affida al proprio intuito e rilancia, questa volta facendo centro. Nascono le figurine dei calciatori, dando vita a un fenomeno senza precedenti. Ma presto i fratelli capiscono che serve qualcosa in più: le figurine devono essere più belle, più curate. Mentre i Panini lavorano febbrilmente al loro primo album originale, si avverte il vuoto lasciato da Umberto, partito per il Venezuela. Alla famiglia, e a Olga soprattutto, manca un pezzo fondamentale

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: