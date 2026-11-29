Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 29 novembre 2026

Questa sera, domenica 29 novembre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 29 novembre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata di oggi ci saranno: Stefano De Martino, direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo, e al timone, venerdì 11 dicembre, di “Sarà Sanremo” su Rai1 in cui verranno ufficializzati i 23 cantanti in gara al Festival e decretato il ventiquattresimo, tra i sei giovani approdati in finale; il regista Nanni Moretti insieme a Jasmine Trinca e Louis Garrel, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane, giovedì 3 dicembre, del suo nuovo film “Succederà questa notte”, liberamente tratto dalla raccolta di racconti “Legami” dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, e presentato in anteprima in Concorso alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 29 novembre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.