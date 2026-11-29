Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 29 novembre 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 29 novembre 2026, va in onda in prima serata Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Tanti gli argomenti affrontati in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 29 novembre 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Il servizio di “Report” sul più grande produttore di uova in Europa, andato in onda nelle scorse puntate, ha sollevato un polverone. Uova con feci e sangue, uova marce e con muffa, stabilimenti invasi dai topi; analisi taroccate per nascondere i valori delle cariche batteriche degli ovoprodotti ai fornitori. A seguito dell’inchiesta ci sono state varie interrogazioni, sia al governo che alla Giunta della Regione Veneto, che chiedono interventi immediati e lo stato dei controlli sugli stabilimenti, e la questione è stata sollevata persino al Commissario europeo per la salute e il benessere animale Olivér Várhelyi. I carabinieri del Nas, accompagnati dal servizio veterinario e dall’ente per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, sono entrati nell’allevamento all’epoca fornitore dell’azienda. Ma le novità non finiscono qui. Giulia Innocenzi – con la collaborazione di di Greta Orsi – ha scoperto delle notizie inquietanti di cui è andata a chiedere conto ai responsabili nell’inchiesta “I topi ballano”.

A seguire, Luva Bertazzoni propone “Fratelli di Bangladesh”. Oltre a curare l’organizzazione delle manifestazioni politiche di Fratelli d’Italia, la Italica Solution dell’ex militante del movimento di ispirazione neofascista Forza Nuova Martin Avaro gestisce la produzione e la vendita dei gadget del partito di Giorgia Meloni, che ha sempre fatto della difesa del Made in Italy una delle sue bandiere. L’inchiesta di “Report” svela che le magliette ufficiali di Fratelli d’Italia sono prodotte in Bangladesh. Le telecamere della trasmissione di Rai 3 sono arrivate nel paese asiatico, dove hanno documentato una realtà produttiva fatta di fabbriche fatiscenti, ambienti di lavoro insicuri e condizioni difficili per gli operai sfruttati.

E ancora “Prendi i soldi e scappa!” di Walter Molino con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Celeste Gonano. Non ha sportelli, solo una sede di lusso nel centro di Milano e agenti pagati a provvigione. È Banca Progetto, cresciuta distribuendo finanziamenti milionari garantiti dallo Stato. Un’inchiesta partita a Milano, dove i prestiti sarebbero arrivati anche a imprese vicine alla ‘ndrangheta, e che scuote i palazzi romani, tra imprenditori vicini alla politica, mediatori e avvocati d’affari. La garanzia è quella del Fondo per le piccole e medie imprese, gestito dal Mediocredito Centrale, una banca pubblica controllata dal Ministero dell’Economia. Oggi il Fondo copre più di 120 miliardi di euro di prestiti e può arrivare a garantire fino all’80% del finanziamento. Se l’impresa non restituisce i soldi, paga lo Stato. Ma chi controlla che le imprese finanziate siano davvero meritevoli?

Infine, l’inchiesta di Roberta Persia “La fattoria degli animali”: dal prosciutto cotto che ha reso celebre il nome di una grande azienda fino a un passivo pesantissimo. Come ha potuto un gruppo simbolo del Made in Italy e vicino a politica e banche, arrivare a questo punto senza che nessuno se ne accorgesse? La parabola di una dinastia emiliana tra ascese vertiginose, bilanci difficili e voci scomode che nessuno ha voluto ascoltare.