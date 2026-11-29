Le Iene presentano Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 29 novembre

Questa sera, domenica 29 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene presentano Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 29 novembre.

Anticipazioni

La puntata di stasera si intitola “Gioventù bruciata” e sarà condotta da Alice Martinelli. L’episodio esplora il fenomeno del disagio giovanile e delle nuove generazioni raccontate dalla cronaca come irrequiete, ribelli e spesso coinvolte in dinamiche criminali o episodi di violenza più grandi di loro. L’inchiesta indaga chi siano davvero questi ragazzi, ascoltando testimonianze dirette per capire cosa si nasconda dietro i titoli di giornale e le azioni compiute sui social o in strada.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene presentano Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 29 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.