Il film sulla truffa a Chi vuol essere milionario, dal titolo “Quiz”, in onda su Rai 1 racconta una storia vera? La risposta è sì. Il film racconta un fatto realmente accaduto. Nel 1998, sulla rete privata britannica ITV, viene creato il format (poi divenuto popolarissimo) di Chi vuol essere milionario?. Il game ha un grande successo e tra i fan più accaniti vi sono Diana e Adrian. I due sono moglie e cognato del protagonista Charles, il quale sembra essere poco interessato allo show. Adrian e Diana, dopo lunghe selezioni, partecipano al programma e vincono complessivamente 32mila dollari. Cifra, questa, ritenuta da loro troppo bassa. Perciò, i due spingono un riluttante Charles a mettersi in gioco nel game. Il film, dunque, si concentra sulla scalata al milione di Charles. Il concorrente, nella prima giornata dello show, si dimostra poco preparato e decisamente in imbarazzo. Tuttavia riesce, seppur con difficoltà, a proseguire nel gioco. Il giorno successivo, tra lo stupore generale del pubblico e del conduttore, Charles appare molto più preparato. Dopo una serie di risposte giuste, infatti, il protagonista vince il jackpot finale. Ciò desta dei forti sospetti nell’emittente, che pensa immediatamente di essere vittima di una truffa.

