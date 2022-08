Quiz: trama (storia vera), cast e streaming del film

Stasera, lunedì 29 agosto 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Quiz, film (in origine miniserie televisiva) britannico del 2020 diretto da Stephen Frears e scritto da James Graham. Il film racconta la storia di come Charles Ingram, un ex maggiore dell’esercito dei Royal Engineers, nel 2001 vinse inaspettatamente il jackpot di 1.000.000 di sterline al quiz show Who Wants To Be a Millionaire? (format adattato nella versione italiana con il titolo Chi vuol essere milionario?), a cui seguì un processo penale in cui lui e sua moglie furono condannati per aver barato pur di vincere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il film, come detto, racconta un fatto realmente accaduto. Nel 1998, sulla rete privata britannica ITV, viene creato il format (poi divenuto popolarissimo) di Chi vuol essere milionario?. Il game ha un grande successo e tra i fan più accaniti vi sono Diana e Adrian. I due sono moglie e cognato del protagonista Charles, il quale sembra essere poco interessato allo show. Adrian e Diana, dopo lunghe selezioni, partecipano al programma e vincono complessivamente 32mila dollari. Cifra, questa, ritenuta da loro troppo bassa. Perciò, i due spingono un riluttante Charles a mettersi in gioco nel game. Il film, dunque, si concentra sulla scalata al milione di Charles. Il concorrente, nella prima giornata dello show, si dimostra poco preparato e decisamente in imbarazzo. Tuttavia riesce, seppur con difficoltà, a proseguire nel gioco. Il giorno successivo, tra lo stupore generale del pubblico e del conduttore, Charles appare molto più preparato. Dopo una serie di risposte giuste, infatti, il protagonista vince il jackpot finale. Ciò desta dei forti sospetti nell’emittente, che pensa immediatamente di essere vittima di una truffa.

Quiz: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quiz, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew Macfadyen: Charles Ingram

Sian Clifford: Diana Pollock-Ingram

Mark Bonnar: Paul Smith

Aisling Bea: Claudia Rosencratz

Elliot Levey: David Briggs

Risteárd Cooper: David Liddiment

Trystan Gravelle: Adrian Pollock

Michael Jibson: Tecwen Whittock

Helen McCrory: Sonia Woodley

Michael Sheen: Chris Tarrant

Jerry Killick: Paddy Spooner

Streaming e tv

Dove vedere Quiz in diretta tv e live streaming? Il film sulla truffa a Chi vuol essere milionario? va in onda stasera – lunedì 29 agosto 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo live (o rivederlo) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.