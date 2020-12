Qui e adesso: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la prima puntata di Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina inizialmente in programma per il 26 novembre, ma rinviato dopo la morte di Diego Armando Maradona. “Non è il solito varietà “signore e signori, ecco a voi…” – ha detto Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni -. Lo spettacolo è strutturato in modo particolare, ci sarà un retropalco come un “refugium peccatorum”, una specie di confessionale. Lì incontro gli ospiti, che non è il termine giusto perché sono miei amici, persone con le quali ho a che fare da anni e anni. Vengono trovarmi, si parla, ci si racconta. Si va a braccio, seguendo solo un canovaccio. Non è la solita intervista, tra l’altro non mi piace fare le interviste. Piuttosto ci piacerà raccontare qualcosa di noi”. Ma vediamo insieme le anticipazioni e ospiti della prima puntata di Qui e adesso.

Anticipazioni e ospiti

Ma quali saranno gli ospiti di Qui e adesso stasera, 3 dicembre 2020, per la prima puntata? Ecco quelli annunciati:

Gianni Morandi

Giuliano Sangiorgi

Cristiana Dell’Anna

Adriano Panatta

Marino Bartoletti

l’avvocato Giorgio Assumma

Oltre ai vari ospiti presente il cast fisso dello show: l’orchestra, un corpo di ballo di giovani, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Qui e adesso, il programma di Massimo Ranieri su Rai 3? Secondo le prime informazioni, in tutto sarebbero previste 4 puntate in onda il giovedì sera in prima serata. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020

Terza puntata: giovedì 17 dicembre 2020

Quarta puntata: giovedì 24 dicembre 2020

Potrebbero interessarti Il campione de L’Eredità sbaglia di proposito la risposta e perde 180mila euro Harry Potter e il calice di fuoco: trama, cast e streaming del film X Factor 2020: come si vota e regolamento semifinale