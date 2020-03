Questi Fantasmi, su Rai 3 il grande teatro di Eduardo De Filippo: trama e cast

Anche questa sera, giovedì 19 marzo 2020, Rai 3 propone in prima serata – a partire dalle 21:20 – un nuovo appuntamento con il grande teatro di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo di questa sera s’intitola Questi Fantasmi e segue Filumena Marturano della scorsa settimana.

Questi fantasmi è la prima di quattro commedie registrate nel 2010 ed è andata in onda per la prima volta tra il 2010 e il 2011, l’adattamento curato da Massimo Ranieri e dal regista Franza Di Rosa. vede nel cast Pasquale Lojacono, interpretato da Massimo Ranieri, accompagnato dalla moglie Maria interpretata da Donatella Finocchiaro. Con la musica firmata dal maestro Ennio Morricone, ll protagonista Lojacono va a vivere in un antico palazzo del Seicento nel cuore storico di Napoli.

Il cast completo della commedia con Massimo Ranieri

Questi fantasmi, la trama della commedia

La commedia Questi Fantasmi racconta di Pasquale Lojacono che, insieme alla moglie Maria va a vivere in un antico palazzo seicentesco sul quale circolano alcune storie di fantasmi. Pare che l’appartamento sia infestato e, all’insaputa della moglie, Pasquale ha preso un accordo con il proprietario dell’immobile: potrà tenere la residenza se riuscirà a riabilitare la nomea dell’edificio. In un primo momento Pasquale cerca di non farsi condizionare dalle dicerie, ma poi Raffaele, il portiere del palazzo, con i suoi racconti riesce a impressionarlo. Quando poi si imbatte in Alfredo, amante di sua moglie, si convincerà di aver visto un fantasma.

Alfredo prova a conquistare Pasquale con dei regali, a quel punto il protagonista inizia ad assaporare una vita benestante fatta di agi e lussi, al punto che si convince di poter trasformare il palazzo in una pensione. Maria, che però non sopporta il rapporto tra marito e amante, è determinata a lasciare Pasquale. Quando la famiglia di lui interviene, il protagonista si convincerà che anche loro sono fantasmi. Quando Alfredo tornerà con sua moglie, per Pasquale cambierà tutto.

Appuntamento dunque con la commedia Questi Fantasmi questa sera, 19 marzo 2020, su Rai 3 alle 21.20. Rai 3 è disponibile sul terzo canale del digitale terrestre. C’è poi anche la versione in HD del canale, disponibile al 503. Inoltre per chi è in possesso di un decoder Sky, Rai 3 può essere visto anche al tasto 103 del proprio telecomando.

