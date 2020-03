Questi fantasmi, il cast dello spettacolo teatrale stasera su Rai 3

Nuovo appuntamento con il grande teatro in tv di Eduardo De Filippo. Dopo il successo della scorsa settimana con Filumena Marturano, Rai 3 propone un’altra delle commedie di Eduardo adattate per la tv: questa sera spazio a Questi fantasmi, commedia in tre atti, scritta nel 1945 ed interpretata da Eduardo De Filippo il 7 gennaio 1946, al Teatro Eliseo di Roma, con la Compagnia “Il Teatro di Eduardo con Titina De Filippo”. Nel cast di questa versione tanti attori famosi come Massimo Ranieri e Donatella Finocchiaro.

Appuntamento questa sera, 19 marzo 2020, dalle 21.20 su Rai 3. Ma di cosa parla la commedia Questi fantasmi? Qual è la trama e il cast? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tanti gli attori famosi che interpretano nella versione per la tv questa commedia di Eduardo del 1945. In primis Massimo Ranieri, protagonista di tutto questo ciclo in onda ogni giovedì su Rai 3, e Donatella Finocchiaro. Questi intanto i personaggi frutto della fantasia del loro autore:

Pasquale Lojacono (anima in pena)

Maria, sua moglie (anima perduta)

Alfredo Marigliano (anima irrequieta)

Armida, sua moglie (anima triste)

Silvia, 14 anni e

Arturo, 12 anni (loro figli, anime innocenti)

Gastone Califano, (anima libera)

Raffaele, portinaio (anima nera)

Carmela, sua sorella (anima dannata)

Saverio Califano, maestro di musica e

Maddalena, sua moglie (anime inutili)

Due facchini (anime condannate)

Il professor Santanna (anima utile, ma non compare mai)

Ecco invece tutti gli attori del cast. Ad impreziosire ancor di più lo spettacolo, le musiche del maestro Ennio Morricone:

Massimo Ranieri: Pasquale Lojacono

Donatella Finocchiaro: Maria, moglie di Pasquale

Gianfranco Jannuzzo: Alfredo Marigliano

Ernesto Lama: Raffaele, il portiere

Enzo Decaro: Gastone Califano

Antonia Truppo: Armida, moglie di Alfredo

Ester Botta: Carmela, sorella del portiere

Clara Bindi: Maddalena

Enzo Turrin: Saverio Califano

Fabrizio Nevola

Enzo Garramone: primo facchino

Martina De Martino: Silvia

Francesco Giacobbe: Arturo

Questi fantasmi, la trama

Di cosa parla la commedia Questi fantasmi in onda su Rai 3? La commedia Questi Fantasmi racconta la storia di Pasquale Lojacono che, insieme alla moglie Maria, va a vivere in un antico palazzo seicentesco sul quale circolano alcune storie di fantasmi. Pare infatti che l’appartamento sia infestato e, all’insaputa della moglie, Pasquale ha preso un accordo con il proprietario dell’immobile: potrà tenere la residenza se riuscirà a riabilitare la nomea dell’edificio. In un primo momento Pasquale cerca di non farsi condizionare dalle dicerie, ma poi Raffaele, il portiere del palazzo, con i suoi racconti riesce a impressionarlo. Il protagonista della commedia Questi fantasmi, poi, si imbatterà in Alfredo, amante di sua moglie, e si convincerà di aver visto un fantasma.

Alfredo proverà a conquistare Pasquale con dei regali, così il personaggio interpretato da Massimo Ranieri inizierà ad assaporare una vita benestante fatta di agi e lussi, al punto da convincersi di poter trasformare il palazzo in una pensione. Maria, che però non sopporta il rapporto tra marito e amante, è determinata a lasciare Pasquale. Quando la famiglia di lui interviene, il protagonista si convincerà che anche loro sono fantasmi. Quando Alfredo tornerà con sua moglie, per Pasquale cambierà tutto.

