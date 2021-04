Quello che veramente importa: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Quello che veramente importa è il film sentimentale in onda questa sera – venerdì 2 aprile 2021 – in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. La pellicola del 2017 diretta da Paco Arango è dedicata a Paul Newman, attore che lanciò una rete mondiale di camp di vacanza gratuiti per bambini malati chiamata Serious Fun Children’s Network. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e lo streaming del film Quello che veramente importa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film in onda questa sera su Rai 2 racconta la storia di Alec (Oliver Jackson-Cohen), un giovane che vive in Inghilterra e lavora riparando apparecchi elettrici per conto di una società sull’orlo della bancarotta. Frequenta donne già impegnate e conduce una vita a dir poco dissoluta. La sua esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio Raymond (Jonathan Pryce) gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, Alec deve tornare per un anno alla casa di famiglia, in Nuova Scozia. Una volta a destinazione, secondo la trama di Quello che veramente importa, con l’aiuto di Cecilia (Camilla Luddington) prova a cercare un nuovo lavoro, quando scopre casualmente di avere il dono di guarire le persone, anche se è il primo a non crederci.

Nella lotta per comprendere le sue capacità sarà aiutato da Abigail (Kaitlyn Bernard) un’adolescente malata di tumore, che gli mostrerà quale sarà la strada da percorrere. Si troverà faccia a faccia con se stesso, il suo passato, la sua vita e, soprattutto, il dono di ispirare quelli intorno a lui a credere in qualcosa al di là di ciò che può essere spiegato.

Quello che veramente importa: il cast del film

Tra gli attori che prendono parte a questo film del 2017 diretto da Paco Arango ricordiamo Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Kaitlyn Bernard, Jorge Garcia, Brian Downey e Suresh John. Ecco il cast completo con tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Oliver Jackson-Cohen: Alec Bailey

Jonathan Pryce: Raymond Heacock

Camilla Luddington: Cecilia

Jorge Garcia: Padre Malloy

Adrian G. Griffiths: Tom

Kaitlyn Bernard: Abigail

Brian Downey: Henry

Suresh John: Amir

Gavin Liddel: Greg

Jeremy Akerman: prete

Shaun Clarke: Fred

Nikki Barnett: Mary

Chris Lawrence: Josh

Gay Hauser: Louise

Richard Donat: Larry

Michael Pellerin: Philip

Pasha Ebrahimi: Frank

Jennifer Morris: Leslie

Glenn Lefchak: William

Kyla Wilson: Paula

Laura Posner: Laura

Jackie Torrens: Linda

David Christoffel: banchiere

David Rossetti: pilota

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Quello che veramente importa

