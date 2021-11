Quelli che streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di stasera, 25 novembre

Questa sera, 25 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta puntata di Quelli che…, un grande show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, spostato dal lunedì al giovedì. Una rivisitazione dello storico Quelli che il calcio. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti. Dove vedere la sesta puntata di Quelli che in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre) tutti i giovedì sera alle ore 21,20.

Quelli che streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la sesta puntata di Quelli che, ma qual è il cast completo? Al fianco dei tre conduttori (Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) ci saranno Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e Adriano Panatta che daranno vita a rubriche, gag e imitazioni di volti noti della tv e delle cronache. Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo “alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume. Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di ospiti sportivi. Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi sui temi toccati in studio.