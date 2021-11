Quelli che stasera non va in onda: il perché del cambio di programmazione

Stasera – giovedì 18 novembre 2021 – Quelli che non va in onda. Tutta “colpa” delle ATP Finals di tennis in programma a Torino. Il programma con Luca, Paolo e Mia Ceran infatti salta ancora e tornerà (?) il 25 novembre. Stasera però, dopo il match di tennis, andrà in onda Quelli che… Il tennis con Marco Mazzocchi e Melissa Greta Marchetto. Questa la nuova – salvo ulteriori cambi – programmazione dello show di Rai 2:

Sesta puntata: 25 novembre 2021

Settima puntata: 2 dicembre 2021

Ottava puntata: 16 dicembre 2021

Nona puntata: 23 dicembre 2021

Decima puntata: 30 dicembre 2021

Undicesima puntata: 6 gennaio 2021

Dodicesima puntata: 13 gennaio 2021

Tredicesima puntata: 20 gennaio 2021

Quattordicesima puntata: 27 gennaio 2021

Quindicesima puntata: 3 febbraio 2021

Sedicesima puntata: 10 febbraio 2021

Diciassettesima puntata: 17 febbraio 2021

Diciottesima puntata: 24 febbraio 2021

Diciannovesima puntata: 3 marzo 2021

Ventesima puntata: 10 marzo 2021

Ventunesima puntata: 17 marzo 2021

Ventiduesima puntata: 24 marzo 2021

Ventitreesima puntata: 3 aprile 2021

Ventiquattresima puntata: 10 aprile 2021

Venticinquesima puntata: 17 aprile 2021

Ventiseiesima puntata: 24 aprile 2021

Ventisettesima puntata: 31 aprile 2021

Ventottesima puntata: 7 maggio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Quelli che stasera – 18 novembre – non va in onda al solito orario, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i giovedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 00,10. La durata prevista è quindi di circa 3 ore.