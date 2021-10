Quelli che il calcio 2021 non va in onda: perché, il motivo

Perché Quelli che il calcio 2021 non va in onda su Rai 2 le domeniche pomeriggio? Molti affezionati del programma se lo stanno chiedendo. Il campionato di calcio è iniziato, ma dello storico programma domenicale non c’è traccia. Niente panico: lo show, condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, dal 4 ottobre andrà in onda il lunedì sera. Sì, avete capito bene. Addio alla domenica pomeriggio e spostamento alla prima serata del lunedì. Evoluzione che ha comportato anche un cambio di titolo: da Quelli che il calcio a Quelli che il lunedì. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti.

Al fianco dei tre conduttori (Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) ci saranno Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e Adriano Panatta che daranno vita a rubriche, gag e imitazioni di volti noti della tv e delle cronache. Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo “alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume. Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di ospiti sportivi. Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi sui temi toccati in studio.