Quel bambino non sarà mai tuo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quel bambino non sarà mai tuo, film di Damian Romay che racconta di una donna che decide di dare in adozione il proprio figlio ad una coppia, salvo poi cambiare idea. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tracy si ritrova inaspettatamente incinta e senza un soldo. Convinta di non essere in grado di crescere un figlio e desiderosa di sfuggire all’instabile fidanzato, decide di dare in adozione il bambino una volta messo al mondo. La coppia prescelta per l’adozione vuole che Tracy si trasferisca a vivere da loro per il restante periodo della gravidanza. Per Tracy, è un sogno che si avvera. La sua gioia si trasforma però in orrore quando scopre che le profonde nevrosi dei futuri genitori adottivi mettono in pericolo non solo lei ma anche il piccolo non ancora nato.

Quel bambino non sarà mai tuo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quel bambino non sarà mai tuo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori:

Emmanuel Vaugier

Hannah Bamberg

Josh Ventura

Daniel Contois

Susan Gallagher

Tommi Rose

Owen Miller

Antoni Corone

Laura Ault

Streaming e tv

Dove vedere Quel bambino non sarà mai tuo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.