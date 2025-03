Quattro (4) metà: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quattro (4) metà, film italiano del 2021 diretto da Alessio Maria Federici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luca e Sara invitano a casa loro due amici, uno dei quali è un sostenitore della teoria romantica dell’anima gemella. Per smentirla, i due raccontano agli ospiti la storia di quattro loro amici e di come abbiano provato a combinarli tra loro: Chiara è un’anestesista passionale, Giulia è una ricercatrice, Dario è un avvocato donnaiolo, mentre Matteo è collaboratore di una casa editrice. Giulia e Dario al loro primo appuntamento vanno dritti al punto, consumando immediatamente il rapporto per poi separarsi la sera stessa, salvo poi capire, in un momento successivo, di non aver mai smesso di pensarsi da quella notte e di essersi innamorati. A Giulia poco dopo giunge un’importante proposta lavorativa da Lisbona; la accetta e parte nonostante tentennamenti e resistenze da parte di Dario alla relazione a distanza, che provocherà molti litigi nella coppia, e arriverà infatti a un punto di rottura nel momento in cui Giulia svela a Dario di dover rimanere a Lisbona altri sei mesi per terminare il progetto che ha iniziato. I due si ricongiungono nel momento in cui lei torna in Italia decidendo di rimanere.

Quattro (4) metà: il cast

Abbiamo visto la trama di Quattro (4) metà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matteo Martari: Matteo

Matilde Gioli: Giulia

Giuseppe Maggio: Dario

Ilenia Pastorelli: Chiara

Flavio Furno: Luca

Marta Gastini: Sara

Nicola Lagioia: Scrittore

Marta Malvestiti: Stella

Federico Mariotti: Gestore

Streaming e tv

Dove vedere Quattro (4) metà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.