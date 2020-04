Quasi amici: la colonna sonora del film

QUASI AMICI COLONNA SONORA – Questa sera, venerdì 10 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Quasi amici, film che racconta la grande amicizia tra un ricco uomo tetraplegico e il suo badante. Una storia narrata con in sottofondo diverse canzoni e musiche. Ma qual è la colonna sonora del film Quasi amici? Di seguito i brani del film:

Quasi amici, la trama del film: tratto da una storia vera

Ludovico Einaudi – Fly (3:20)

Earth, Wind & Fire – September (3:33)

Omar Sy, François Cluzet & Audrey Fleurot – Des références… (1:08)

Ludovico Einaudi – Writing Poems (4:09)

George Benson – The Ghetto (4:57)

Omar Sy & François Cluzet – L’arbre qui chante (1:01)

Terry Callier – You’re Goin’ Miss Your Candyman (7:18)

François Cluzet & Omar Sy – Blind Test (2:21)

Earth, Wind & Fire with The Emotions – Boogie Wonderland (4:45)

Ludovico Einaudi – L’origine nascosta (3:12)

Nina Simone – Feeling Good (2:53)

Ludovico Einaudi – Cache-cache (3:51)

Angelicum De Milan – Vivaldi: Concerto pour 2 violons & Orchestra (3:21)

Ludovico Einaudi – Una mattina (6:41)

Vib Gyor – Red Lights (4:29)

Quasi amici in tv e streaming

Dove vedere Quasi amici in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (in chiaro, gratis). Sarà possibile vedere la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

