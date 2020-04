Quasi amici: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 10 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il Quasi amici (Intouchables), film del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, che racconta il grande rapporto di amicizia e fiducia tra il giovane Driss e Philippe, un ricco uomo tetraplegico. Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E’ ispirato da una storia vera? E il cast? Di seguito tutte le risposte.

Trama

Il film inizia a Parigi: una Maserati Quattroporte corre ad alta velocità. Alla guida c’è il giovane Driss e accanto Philippe, quest’ultimo con la barba lunga. I due vengono fermati dalla polizia a causa della forte velocità e Driss, mentre viene arrestato, spiega ai poliziotti che andava veloce perché il suo amico si sente male e stavano correndo al pronto soccorso. Philippe finge di avere un ictus e gli agenti della polizia, credendo che l’uomo stia realmente male, accompagnano i due uomini all’ospedale. Dopo l’allontanamento della volante, Driss e Philippe si allontanano in auto. Da qui la storia di amicizia tra Driss e Philippe viene raccontata nel dettaglio. Dagli inizi difficili, al grande finale.

Quasi amici, la trama del film: tratto da una storia vera

Ma chi sono i due protagonisti di Quasi amici? Philippe Pozzo di Borgo è un ricco signore tetraplegico che vive in un grande palazzo ed è in cerca di un badante. Tra i tanti aspiranti, elegantemente vestiti e con molte referenze, si presenta Driss Bassari, un ragazzo di colore trasandato e rozzo: il ragazzo non è lì per cercare di farsi assumere, ma solo per ottenere da Philippe un documento che attesti la sua partecipazione al colloquio, anche con esito negativo, per continuare a ricevere i benefici assistenziali per sé e la sua numerosa famiglia. Da qui in poi la coppia vivrà tantissime avventure e disavventure. Fino al grande finale del film che termina con delle immagini dei veri protagonisti della vicenda (Quasi amici è ispirato a una storia vera); alcune didascalie nei titoli di coda raccontano la vita di Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo, rispettivamente il “badante” e il malato, dopo il loro addio. Philippe vive in Marocco, si è risposato ed è padre di due bambini, Abdel ha fondato una propria impresa ed è padre di tre bambini. Tra i contenuti speciali dell’edizione home video è incluso un lungo documentario che racconta la loro vita dal titolo Quasi Amici: ritratto dei veri protagonisti.

Cast

Di seguito il cast completo del film Quasi amici in onda stasera su Canale 5:

François Cluzet: Philippe Pozzo di Borgo

Omar Sy: Bakari “Driss” Bassari

Anne Le Ny: Yvonne

Audrey Fleurot: Magalie

Clotilde Mollet: Marcelle

Alba Gaïa Bellugi: Elisa Pozzo di Borgo

Cyril Mendy: Adama

Christian Ameri: Albert

Grégoire Oestermann: Antoine

Thomas Solivéres: Bastien

Dorothée Brière-Meritte: Éléonore

Colonna sonora

Di seguito la colonna sonora del film, Quasi amici:

Ludovico Einaudi – Fly (3:20)

Earth, Wind & Fire – September (3:33)

Omar Sy, François Cluzet & Audrey Fleurot – Des références… (1:08)

Ludovico Einaudi – Writing Poems (4:09)

George Benson – The Ghetto (4:57)

Omar Sy & François Cluzet – L’arbre qui chante (1:01)

Terry Callier – You’re Goin’ Miss Your Candyman (7:18)

François Cluzet & Omar Sy – Blind Test (2:21)

Earth, Wind & Fire with The Emotions – Boogie Wonderland (4:45)

Ludovico Einaudi – L’origine nascosta (3:12)

Nina Simone – Feeling Good (2:53)

Ludovico Einaudi – Cache-cache (3:51)

Angelicum De Milan – Vivaldi: Concerto pour 2 violons & Orchestra (3:21)

Ludovico Einaudi – Una mattina (6:41)

Vib Gyor – Red Lights (4:29)

Quasi amici in tv e streaming

Dove vedere Quasi amici in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (in chiaro, gratis). Sarà possibile vedere la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.