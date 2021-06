Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 giugno 2021

Questa sera, venerdì 4 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Il puzzle di sospetti e ombre, piano piano si delinea. La Procura di Marsala intanto ha aperto una nuova inchiesta: quali sono i nuovi elementi che hanno portato a questa decisione, che potrebbe far luce sul caso dopo 17 anni?

Al centro della puntata di stasera di Quarto grado anche la vicenda dell’imprenditore milanese, arrestato con l’accusa di aver narcotizzato e violentato una giovane donna. Antonio Di Fazio è ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Per gli inquirenti, il manager avrebbe agito usando uno psicofarmaco. Si indaga anche sulla sua ricchezza: sospetta anche per il suo passato, da cui emergono menzogne e amicizie pericolose.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.