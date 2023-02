Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 febbraio 2023

Questa sera, venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Matteo Messina Denaro: gli amici, la famiglia e gli amanti. Tutta la ragnatela di contatti del boss durante la latitanza lunga 30 anni. Ma erano davvero tutti all’oscuro della sua identità? Al centro della puntata, anche il caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia. Per la sua morte sono imputati cinque familiari: il padre Shabbar (arrestato in Pakistan e in attesa di estradizione), la madre Nazia Shaheen (latitante), lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. A una settimana dall’inizio del processo proprio lo zio Danish dichiara: ‘Ho solo seppellito il corpo, non l’ho uccisa e suo padre, Shabbar, mi vuole morto’.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 3 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.