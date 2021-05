Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 maggio 2021

Questa sera, venerdì 28 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Tanti dubbi e moltissime ombre, su quella tragica mattina. Quali elementi hanno portato i magistrati di Marsala ad aprire una nuova inchiesta? Intanto, Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, nuovamente indagati per sequestro di persona, respingono ogni accusa.

Al centro della puntata di oggi di Quarto grado anche la vicenda dell’imprenditore milanese, arrestato con l’accusa di aver narcotizzato e violentato una giovane donna. Antonio Di Fazio è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno raccolto prove che potrebbero far pensare che, in passato, il manager 50enne abbia violentato altre donne. Dopo l’arresto, tre ragazze hanno denunciato Di Fazio in Procura: una di loro sostiene di essere stata sequestrata nella casa del dirigente, per settimane.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.