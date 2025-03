Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 marzo 2025

Questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la clamorosa svolta sul caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato a 16 anni in via definitiva l’ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi.

Adesso, dopo 18 anni, il colpo di scena: torna nel registro degli indagati Andrea Sempio, all’epoca già oggetto di indagini.

L’uomo, in attesa dell’esito del test del DNA, sostiene la sua totale estraneità ai fatti e di non aver mai toccato Chiara. Punti interrogativi sulla vicenda restano, e non pochi. Nel corso della puntata, si torna anche sulla vicenda di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi colloca Louis Dassilva sulla scena del crimine, ma lui smentisce con: «Solo bugie!». Confermati, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.