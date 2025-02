Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 febbraio 2025

Questa sera, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Pierina Paganelli. Oltre venti persone sono state risentite in questura: gli inquirenti sospettano che abbiano mentito sul rapporto tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, considerato il movente del delitto. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco nei dintorni di Trieste. A pochi giorni dal deposito dalla perizia sul corpo della donna, sono emerse nuove indiscrezioni: Lilly è stata picchiata? Si cerca di capire da chi e, soprattutto, perché? A “Quarto Grado”, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.