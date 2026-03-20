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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 marzo 2026

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Gianluigi Nuzzi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 marzo 2026

Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, sempre il giallo di Garlasco: le indagini proseguono e continua la battaglia tra consulenti a colpi di perizie informatiche sul computer di Chiara, dove potrebbe celarsi il movente del delitto. E intanto emergono nuove indiscrezioni sui misteriosi audio ricevuti da Roberta Bruzzone e depositati alla Procura di Milano. In studio il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese.

Focus anche sul caso Liliana Resinovich: Sebastiano, ospite in studio e unico indagato per l’omicidio della moglie, chiarirà se le sue contraddizioni siano legate dalla confusione o se invece nascondano un segreto. E ancora, focus sul Referendum del 22-23 marzo e le ultime novità sul caso di Patrizia Nettis, con la mamma della vittima che continua a lottare per cercare la verità su sua figlia. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 20 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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