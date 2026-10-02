Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 ottobre 2026

Questa sera, venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Le recenti indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio si sono concluse, lasciando all’autorità giudiziaria la decisione sull’archiviazione o sul rinvio a giudizio. È emerso inoltre che, sempre secondo i PM di Pavia, il DNA di Chiara Poggi non fosse sui pedali della bici di Alberto Stasi. A fare ulteriore luce sulle analisi scientifiche dell’epoca ci sarà l’intervista esclusiva a Giorgio Portera, genetista ed ex ufficiale del RIS di Parma. Nel frattempo, sono uscite nuove intercettazioni che documentano presunte tensioni tra i componenti della famiglia Sempio riguardo alle vecchie inchieste. Il parterre degli ospiti è composto da Angela Taccia, Liborio Cataliotti, Giorgio Portera, Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese e Paolo Reale.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.