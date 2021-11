Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 novembre 2021

Questa sera, venerdì 19 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco.

Possibile che sia stata la gelosia il movente del delitto? Dalle carte dell’inchiesta spunta una nuova testimone e intanto Annalucia Cecere, la donna indagata per omicidio, nega ogni tipo di coinvolgimento e si chiude nel silenzio.

A seguire, la sconcertante vicenda di Omar Confalonieri. Secondo le indagini, il 48enne avrebbe stuprato una cliente dopo aver narcotizzato lei e il marito: invitati i due in un bar per un aperitivo, l’agente immobiliare milanese avrebbe messo un farmaco nei loro drink. Ma dal suo passato emergono nuovi fatti inquietanti: altre due donne sarebbero state stordite e abusate. Dietro la sua figura si nasconde un pericoloso violentatore seriale?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.