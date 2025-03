Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 marzo 2025

Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la clamorosa svolta sul caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco, uccisa il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato a 16 anni per omicidio in via definitiva, l’ex fidanzato della giovane Alberto Stasi. Adesso, dopo 18 anni, il colpo di scena: torna nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e all’epoca già oggetto di indagini. Dopo uno studio effettuato da due genetisti, che avrebbero trovato tracce di DNA del 37enne sulle unghie della vittima, Sempio ha ricevuto un avviso di garanzia con l’accusa di omicidio in concorso.

Sempio nella giornata di oggi si è presentato nella Caserma Montebello di Milano per effettuare il test DNA (dopo aver rifiutato di farlo spontaneamente), su ordine dell’autorità giudiziaria. Nel corso della puntata, aggiornamenti anche sui casi di Liliana Resinovich e di Piera Paganelli. A “Quarto Grado” confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 14 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.