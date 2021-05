Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 maggio 2021

Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Le ricerche non si sono mai fermate e, dopo l’intervista esclusiva di Quarto Grado ad Anna Corona, in cui la donna ribadisce la propria innocenza e estraneità ai fatti, l’inchiesta è ripartite con nuove e importanti testimonianze. Le ombre restano fitte, soprattutto su movente del rapimento e movimenti dei coinvolti.

Al centro della puntata di stasera di Quarto Grado anche il caso di Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale – che sarebbe avvenuta nella casa di famiglia, in Sardegna, nel luglio 2019 -, insieme a tre amici, da una ragazza italo-norvegese di 19 anni. Le due verità restano inconciliabili: da una parte quella della giovane, che accusa di stupro e, dall’altra, quella dei quattro giovani che continuano a negare la violenza. Cosa è successo, davvero, in quella villa in Costa Smeralda?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 14 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.