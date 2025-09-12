Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 settembre 2025

Questa sera, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, l’omicidio di Chiara Poggi con le analisi sulle nuove tracce rilevate della casa di Garlasco, oggi sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori. Ci sono stati complici, come ritiene la Procura? Le indagini non scartano nessun dettaglio. Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. A tre anni e mezzo dai fatti, prosegue il giallo sulla scheda di memoria cancellata dalla GoPro del marito della donna, Sebastiano Visintin. Presente, il parterre di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Si riaccende, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il suo pubblico: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.