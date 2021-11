Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2021

Questa sera, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Omar Confalonieri, l’agente immobiliare di Milano accusato di violenza sessuale su una cliente. Secondo le indagini il 48enne avrebbe violentato una donna dopo aver narcotizzato lei e il marito dopo averli portati in un bar per un aperitivo e aver sciolto un farmaco nei loro drink. Ma il sospetto degli inquirenti è che Confalonieri potrebbe essere uno stupratore seriale. Quante altre donne sarebbero cadute nella sua trappola?

A seguire il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. Gli inquirenti stanno rianalizzando tutta la scena del crimine e intanto spunta l’identikit di una donna che potrebbe aver ucciso la giovane per gelosia.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.