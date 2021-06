Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 giugno 2021

Questa sera, venerdì 11 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. L’inchiesta riparte dalla casa dove abitava Anna Corona, uno dei filoni principali che gli inquirenti stanno seguendo per risolvere anche il mistero di una stanza con il tetto ribassato.

Al centro della puntata di oggi di Quarto Grando, secondo le anticipazioni, anche la tragica vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa nel nulla il 30 aprile scorso da Novellara a Reggio Emilia. Chi indaga pensa sia stata uccisa dallo zio: la famiglia non avrebbe accettato il fatto che la giovane rifiutasse convintamente il matrimonio combinato in Pakistan con un cugino. Intanto, nella giornata di ieri, alla frontiera di Ventimiglia la polizia francese ha consegnato a quella italiana il cugino di Saman: Ikram Ijaz era in fuga dalla scomparsa della ragazza. La speranza è che ora possa collaborare con gli inquirenti.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.