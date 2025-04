Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 aprile 2025

Questa sera, venerdì 11 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli. È scontro tra la Procura e i difensori di Louis Dassilva: al centro delle polemiche, la registrazione dal garage al momento dell’omicidio. L’audio sembra essere un elemento fondamentale: potrebbe ribaltare e riscrivere la verità. Ma davvero l’assassino aveva un complice? Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich. Continuano le indagini: ci si concentra sui cellullari della vittima e su quello che potrebbero rivelare sulla mattina della sua scomparsa e sugli insetti del boschetto in cui è stata ritrovata. Confermati, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.