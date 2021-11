Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 novembre 2021

Questa sera, lunedì 8 novembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 novembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nicola Porro stasera intervisterà il leader della Lega, Matteo Salvini, con il quale affronterà vari temi: dal lockdown per i non vaccinati in Austria; al timore di restrizioni anti-Covid per il prossimo Natale; fino alla nuova emergenza sbarchi in Sicilia e in Calabria. Nel corso della serata, ampio spazio anche ai “furbetti” del reddito di cittadinanza, alle difficoltà economiche di molte famiglie italiane dopo quasi due anni di pandemia e ai progetti bocciati e all’ombra delle speculazioni sui finanziamenti in arrivo con il Pnrr. E ancora, un reportage dalla Danimarca, che, insieme ad altri undici Paesi europei, ha chiesto all’UE di finanziare barriere ai confini per fermare l’ingresso dei migranti. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà con Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, la compagnia di bandiera che il 15 ottobre ha sostituito Alitalia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 8 novembre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, che parteciperanno al dibattito: il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso, l’infettivologo Giovanni Di Perri, il sociologo Luca Ricolfi, il magistrato Alfonso Sabella, il senatore del Gruppo Misto Tommaso Cerno, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, la giurista Vitalba Azzolini, Benedetta Frucci, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Massimo Fini, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone. Come in ogni puntata, poi, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 8 novembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.