Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 febbraio 2025

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 3 febbraio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, lo scontro tra Governo e magistratura, dopo la decisione della Procura di Roma di iscrivere nel registro degli indagati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il caso Almasri. A seguire, un focus su immigrazione e sicurezza con un viaggio nelle periferie, che in alcuni casi risultato in mano a spacciatori e movimenti di estrema sinistra. Infine, l’incidente aereo di Washington. Parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Mario Giordano, Pierluigi Battista, Debora Serracchiani, Giorgio Mulè, Giovanni Guzzetta, Matteo Orfini, Camillo Langone ed Edward Luttwak.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.