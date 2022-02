Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 febbraio 2022

Questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 28 febbraio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La cronaca in diretta dalle città ucraine bombardate, il dramma dei profughi, le previsioni degli osservatori, le ultime mosse di Putin. Alla guerra esplosa nel cuore dell’Europa sarà dedicata la puntata di stasera, lunedì 28 febbraio, su Rete 4 in prima serata, di Quarta Repubblica, il talkshow di politica ed economia condotto da Nicola Porro.

I fatti visti dagli inviati e le loro immagini saranno analizzate in studio da numerosi ospiti. Ampio spazio anche alle ripercussioni economiche dell’invasione russa su famiglie e imprese, a cominciare dall’aumento del prezzo del grano e del gas. La questione trasporti verrà affrontata nell’intervista con Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Da segnalare un’inchiesta sul fotovoltaico e sull’ipotesi di tornare alle centrali a carbone.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 28 febbraio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il docente di Studi Strategici alla Luiss-Guido Carli di Roma Germano Dottori, il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, il senatore del Pd Tommaso Cerno, il sindaco di Novara e delegato Anci alla Finanza locale Alessandro Canelli, il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e i giornalisti Toni Capuozzo, Marcello Foa, Camilla Conti, Daniele Capezzone. Anche oggi la presenza di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.