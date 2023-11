Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 novembre 2023

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 novembre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il femminicidio di Giulia Cecchettin con il racconto delle manifestazioni in piazza di sabato 25 novembre e il dibattito sul patriarcato. Nel corso della serata, il viaggio di Quarta Repubblica, da Bolzano a Napoli, nell’Italia degli sprechi, tra occupazioni abusive, appalti sospetti e sperpero di denaro pubblico. Inoltre, un’inchiesta esclusiva, con testimonianze, pareri di esperti e racconti inediti, sul mondo delle truffe sentimentali online. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Ritanna Armeni, Jasmine Cristallo, Alfonso Sabella, Riccardo Puglisi e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 27 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.