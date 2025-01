Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 gennaio 2025

Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 gennaio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il fenomeno Trump-Musk che continua ad accendere lo scontro politico in Italia. Continua, inoltre, il viaggio della trasmissione tra i centri sociali, con il racconto delle vittime di attacchi violenti a opera di membri di queste realtà. Infine, la storia di un imprenditore in difficoltà a causa sia della burocrazia che di alcuni soggetti di etnia rom. Partecipano al dibattito: Alessandro Sallusti, Sandro Ruotolo, Tommaso Cerno, Paolo Mieli, Carlo Fidanza, Marco Grimaldi, Alessandra Viero, Pierluigi Battista, Hoara Borselli e Fausto Biloslavo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.