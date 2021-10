Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 ottobre 2021

Questa sera, lunedì 25 ottobre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 ottobre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella puntata di stasera si parlerà della riforma delle pensioni; dei presunti finanziamenti dal Venezuela per il Movimento 5 Stelle, e verrà mostrata un’inchiesta sul Reddito di Cittadinanza e i centri per l’impiego. Inoltre, tra i servizi, da segnalare un reportage da Roccella Ionica, definita la nuova Lampedusa per il recente susseguirsi di sbarchi di migranti.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 25 ottobre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, che parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Daniele Capezzone, il presidente di Itinerari previdenziali Alberto Brambilla, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, la deputata di Forza Italia e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente Michela Vittoria Brambilla, suor Anna Monia Alfieri. Come in ogni puntata, poi, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.