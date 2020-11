Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 novembre 2020

Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 novembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

L’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid-19 e la corsa al vaccino con un reportage della situazione in Germania. Saranno questi i temi al centro del nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, in onda oggi. Nel corso della serata, spazio anche allo sciopero dei dipendenti pubblici proclamato per il 9 dicembre, ai cantieri ancora fermi nonostante il Decreto Semplificazione, alla bufera scatenata dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) su Jole Santelli e a un’inchiesta su chi ha guadagnato da questa pandemia attraverso l’approvvigionamento di mascherine dalla Cina. E ancora, un “faccia a faccia” con l’imprenditore Remo Ruffini, Presidente e A.D. di “Moncler”, e un viaggio nella gioventù del 2020, che vede le sue abitudini profondamente mutate dalle norme anti-Covid.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 23 novembre 2020? Stasera, in prima serata, vedremo il viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd), il deputato Andrea Ruggieri (FI), l’economista Riccardo Puglisi, Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Stefano Zecchi, Alessandro Meluzzi e Nicoletta Dentico.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 23 novembre: concorrenti, ultime news Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 23 novembre Vite in fuga: cosa è successo nella prima puntata andata in onda ieri