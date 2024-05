Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 maggio 2024

Questa sera, lunedì 20 maggio 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 maggio 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è l’inchiesta in Liguria, tra novità giudiziarie e risvolti politici. A seguire, l’attualità con l’intervista al Ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani.

E ancora, lo scontro politico tra la maggioranza e sinistra, dopo la mancata firma del Governo italiano alla dichiarazione Ue sui diritti Lgbt. Infine, il caso Salis. Partecipano al dibattito tra gli altri: Alessandro Sallusti, Simonetta Matone, Vittoria Baldino, Alessandro Cecchi Paone, Federico Rampini, Moni Ovadia, Piero Sansonetti, Carlo Fidanza e Maurizio Lupi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.