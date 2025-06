Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 giugno 2025

Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 giugno 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’odio politico nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: dal caso del post dell’insegnante campano contro la figlia della Premier ad alcuni episodi di violenza verbale della sinistra in merito a Gaza e al decreto sicurezza. A seguire, si ritorna con documenti inediti e testimonianze sul caso Garlasco. Infine, prosegue l’approfondimento sul tema della sicurezza: dai frequenti casi di furti nelle città italiane alla rapina finita con la morte del benzinaio ad Ardea. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani, Alessandra Viero, Pigi Battista, Maddalena Oliva, Antonio Padellaro, Annamaria Bernardini De Pace, Giada Bocellari, Luca Ferlaino e Fausto Biloslavo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.