Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 novembre 2021

Questa sera, lunedì 15 novembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 novembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

I rincari delle bollette e della spesa e il timore di restrizioni anti-Covid in vista delle vacanze natalizie saranno al centro della puntata di questa sera di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì da Nicola Porro, in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.30. Il faccia a faccia della settimana sarà con l’economista Antonio Martino, ministro degli Esteri e della Difesa durante il governo di Silvio Berlusconi. Tra i servizi si segnalano un reportage dall’isola di Murano, dove le botteghe dei vetrai rischiano la chiusura, una ricostruzione dei passaggi che determinano il prezzo della pasta e un approfondimento su progetti presentati per essere finanziati con il Pnrr.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 15 novembre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, Bruno Vespa, il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso, il senatore del Gruppo Misto Tommaso Cerno, l’europarlamentare de I Verdi/Alleanza Libera Europea Ignazio Corrao, il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, l’esperta di lavoro autonoma Emiliana Alessandrucci, il direttore de Il Riformista Piero Sansonetti, il direttore di Tpi Giulio Gambino, Daniele Capezzone e Fabio Dragoni (La Verità), Benedetta Frucci (Il Tempo), suor Anna Monia Alfieri. Come in ogni puntata, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 15 novembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.