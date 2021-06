Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 giugno 2021

Questa sera, lunedì 14 giugno 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 14 giugno 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La bufera sulla procura di Milano per la gestione dell’inchiesta Eni, la confusione di indicazioni sul vaccino Astrazeneca e la ricerca della diciottenne pachistana Saman Abbas nelle campagne del Reggiano un mese e mezzo dopo la scomparsa sono i temi principali che verranno trattati stasera. Da segnalare, inoltre, un approfondimento sulla sostituzione della gip di Verbania Donatella Banci Buonamici, che ha scarcerato due dei tre indagati per la tragedia del Mottarone e un reportage sulla difficoltà di trovare percettori del reddito di cittadinanza che accettino un posto di lavoro. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro ed Emanuele Kottakhs, produttore di vini invecchiati in fondo al mare.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 14 giugno 2021? Tra gli ospiti della puntata anche l’imprenditore Flavio Briatore, l’ex presidente dell’Anm ora radiato dalla magistratura Luca Palamara, l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, lo psichiatra Raffaele Morelli, la senatrice del Pd Valeria Fedeli, l’attivista tunisina Miriam Ghrissi, i giornalisti Toni Capuozzo, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Federico Rampini, Emiliano Fittipaldi e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri. Immancabile la presenza nel dibattito di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 14 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.