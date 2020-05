Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 maggio 2020

Torna questa sera, 11 maggio 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4 ed incentrata anche oggi sull’emergenza Coronavirus. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Ma quali sono gli ospiti di stasera di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Anche questa sera a Quarta Repubblica il tema centrale sarà l’emergenza Coronavirus, con la prima settimana di Fase 2 giunta al termine e gli italiani che hanno potuto circolare più liberamente rispetto agli ultimi due mesi e andare a trovare i propri congiunti. Sono ancora diversi gli interrogativi dei cittadini, come i problemi causati dall’epidemia da Covid-19, primo fra tutti quello riguardante la crisi economica e del lavoro, con tante casse integrazioni che non sono ancora giunte nelle tasche degli italiani.

Come sarà l’estate 2020? In che modo gli italiani riusciranno ad andare in vacanza? Quando ci sarà la ripresa per le attività? Queste sono solo alcune delle domande di cui si discuterà questa sera a Quarta Repubblica.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata di stasera il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, il viceministro all’Economia Antonio Misiani, l’ex Capo della Protezione civile Guido Bertolaso, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il magistrato antimafia Nino Di Matteo, il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, Giulio Tremonti, il costituzionalista Alfonso Celotto, l’imprenditore Fabrizio Di Amato, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Mario Giordano, Federico Rampini, Michele Brambilla, Piero Sansonetti, Carlo Puca, Gaetano Pedullà, Maria Giovanna Maglie e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 11 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

