Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 marzo 2025

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 10 marzo 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il conflitto in Ucraina, con le ultime mosse di Donald Trump e la corsa al riarmo dell’Europa. Spazio poi a un’intervista ad Alexander Baunov, ex diplomatico russo, oggi ricercatore del Carnegie Eurasia Center di Berlino. A seguire, lo scontro tra il Governo e la magistratura dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Diciotti. Nel corso della serata, collegamenti e approfondimenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Infine, continua il viaggio della trasmissione nelle città sotto scacco dei rapinatori. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Cristina Giuliano, Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi, Hoara Borselli, Riccardo Magi, Lucetta Scaraffia, Tommaso Cerno, Matteo Orfini, Mario Giordano, Piero Schiavazz e Paolo Capitini.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 10 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.